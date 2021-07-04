Синоптики уверены, что 4 июля в Томске горожан будет радовать жаркая летняя погода

В Томске и области наконец-то установилась летняя погода...

Сегодня, 4 июля, в воскресенье, в Томске местные метеорологи прогнозируют переменную облачность. Днем, по мнению специалистов, существенные осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура достигнет +29…+31°С.

По Томской области в воскресенье синоптики ожидают переменную облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы, утром в отдельных районах региона – туманы. Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем +27…+32°С, по северу +21…+26°С.