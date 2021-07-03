Жителя села Бакчар Томской области обвиняют в убийстве своей жены

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летнего жителя с. Бакчар обвиняют в убийстве собственной жены. Как сообщили в прокуратуре Бакчарского района, обвинительное заключение по уголовному делу уже утвердили и направили в суд.

- Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшем событии и признал вину в полном объеме, - уточнили в ведомстве.

Следователям удалось выяснить, что в апреле 2021 года на почве ревности и личной неприязни между супругами произошел конфликт. Обвиняемый взял в руки нож и нанес многочисленные удары своей жене в область шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направили в Бакчарский районный суд Томской области. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.