Коронавирус в Томске: +66 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 июля, в Томской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 378 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 13 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 711 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,2.

За последние сутки в стране выявлено 24 439 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 697 пациентов скончались, 17 899 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 585 799 человек, 137 262 скончались, 5 053 417 выздоровели.