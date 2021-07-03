Спортсменка из Северска Томской области завоевала серебро на первенстве РФ по легкой атлетике

Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 60-ти регионов страны. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

1 июля в Уфе завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров. В соревнования приняли участие юные атлеты из 60-ти регионов страны. Спортсменке из Северска Томской области Екатерине Шмариной удалось особенно отличиться. Девушка взяла серебро на дистанции 800 метров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Кате только исполнилось 16 лет, а большая часть соперниц уже совершеннолетние. Поэтому второе место в финале с отставанием в секунду – отличный результат, - отметил руководитель федерации легкой атлетики Томской области Андрей Михайловский.

Также Михайловский отметил, что достойно выступили и другие наши земляки. Например, томичка Ярослава Каток заняла пятое место на дистанции 400 метров, Анна Кочешева взяла седьмое место на дистанции 3000 метров, асиновец Андрей Копылов стал восьмым в прыжках в длину.

Одни соревнования позади, а томские атлеты во всю готовятся к первенству России, которое пройдет уже 23-25 июля в Краснодаре. За победу будут бороться спортсмены до 18 лет.