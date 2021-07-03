ФК «Томь» остается в ФНЛ

ФК «Томь» все же останется в Футбольной национальной лиге. Фото: Ксения Высотина

Накануне стало известно, что ФК «Томь» все же останется в Футбольной национальной лиге. «Чайка» из Песчанокопского решением КДК РФС переведена в низший дивизион (ПФЛ) за организацию договорных матчей, а ее место в ФНЛ займет томская команда.

В ФК «Томь» эту информацию подтвердили. По словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой наша команда к этому была готова.

- Мы изначально собирали состав под задачу выхода в ФНЛ. Сейчас будем вносить коррективы и экстренно усиливаться. Естественно, процесс продолжится и в ходе сезона, - прокомментировала ситуацию Смирнова.

Напомним, что новый сезон первенства ФНЛ стартует уже 10 июля.