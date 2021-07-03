ФК «Томь» остается в ФНЛ

ФК «Томь» все же останется в Футбольной национальной лиге.
Фото: Ксения Высотина
Накануне стало известно, что ФК «Томь» все же останется в Футбольной национальной лиге. «Чайка» из Песчанокопского решением КДК РФС переведена в низший дивизион (ПФЛ) за организацию договорных матчей, а ее место в ФНЛ займет томская команда.
В ФК «Томь» эту информацию подтвердили. По словам генерального директора клуба Татьяны Смирновой наша команда к этому была готова.
- Мы изначально собирали состав под задачу выхода в ФНЛ. Сейчас будем вносить коррективы и экстренно усиливаться. Естественно, процесс продолжится и в ходе сезона, - прокомментировала ситуацию Смирнова.
Напомним, что новый сезон первенства ФНЛ стартует уже 10 июля.