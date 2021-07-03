Синоптики рассказали, какая погода будет в Томске 3 июля

МЧС предупреждали о грозах. Фото: Ксения Высотина

Сегодня днем в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с, местами кратковременные дожди. Температура днем +27…+32°С.

На территории региона также местами кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, возможен град. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с, при грозах местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +27…+32°С, местами +21…+26°С.