Томич-должник пытался обмануть банк и приставов, но его автомобиль был найден и арестован

Приставы крепко взялись за должников и их автомобили! Фото: Александр ГЛУЗ

Должник-томич попытался обмануть судебного пристава, чтобы избежать ареста автомобиля. Однако машина была оперативно найдена в городе и изъята, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области. Отметим, что теперь у правоохранителей есть такие технические возможности.

Как информирует ведомство, оформив кредит в банке под залог иномарки – своего автомобиля Lifan Myway 2018 года выпуска, мужчина не спешил оплачивать заем. В результате он задолжал финансовому учреждению около 1 миллиона рублей. С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Ленинскому району областного центра вынес запрет на регистрацию сделок в отношении транспорта в ГИБДД. Это обычно делается, чтобы владелец не смог продать либо передать имущество до полного погашения задолженности. Также было обращено взыскание банковские счета неплательщика. Вскоре после применения данной меры гражданин пришел на прием к приставу и выразил недовольство тем, что с его счетов списываются финансовые средства.

Сотрудник отделения, рассказывает сайт регионального управления ФССП, не только доказал правомерность своих действий, но и потребовал предоставить для ареста автомобиль. Мужчина ответил, что иномарка находится в Новосибирске, поскольку фактически он проживает уже в этом городе. Однако пристав усомнился в словах должника. Спустя несколько минут было установлено, что машина припаркована неподалеку от отделения. Автомобиль был арестован и посредством эвакуатора передан на ответственное хранение представителю банка. В случае, если долг не будет погашен в установленный судебным приставом срок, имущество направят на оценку, а впоследствии – на реализацию.