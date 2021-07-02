Два года в пути: уникальная «кругосветка» томского отделения РГО стартовала вчера из Санкт-Петербурга

Два года сибирские путешественники проведут в плаванье, свободные от семьи и коронавирусных ограничений Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Некоторые люди не могут долго жить на одном месте, их тяготит обыденная жизнь. Зато такие беспокойные сердца манит романтика дальних странствий и приключений. 1 июня от Петровской пристани Кронштадта (г. Санкт-Петербург) стартовала уникальная экспедиция томского отделения РГО «По пути русских кругосветных мореплавателей», об этом сообщают СМИ страны и пресс-служба администрации Томской области.

Эксперты отмечают, что проект посвящен 250-летию со дня рождения известного отечественного мореплавателя Ивана Крузенштерна, а также 200-летию открытия самого южного материка - Антарктиды российскими моряками. В состав экипажа уникального судна Russian Ocean Way вошли, в частности, руководитель экспедиции, первый заместитель председателя Томского отделения РГО Евгений Ковалевский (Томск) и капитан судна, чемпион России и Сибирского федерального округа по парусному туризму, член РГО Станислав Березкин (Новосибирск).

Интернет-портал администрации Томской области информирует, что за два года судно сибирских путешественников должно пройти около 60 тыс. километров. Команда тримарана в ходе «кругосветки» посетит более 40 различных государств и территорий. Во время визитов в страны на пути экипаж проведет свыше 100 встреч с местными жителями. Путешествие должно окончиться, как и началось, в «северной столице».