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Общество2 июля 2021 13:15

Навели порядок вокруг озер: добровольцы продолжают очищать Томск от мусора

Волонтеры очистили территорию возле Мавлюкеевского и Зыряновского озер
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Каждый год добровольцы очищают Томск от гор мусора, однако отходы появляются снова

Каждый год добровольцы очищают Томск от гор мусора, однако отходы появляются снова

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Весной и летом этого года в Томске был проведен целый ряд мероприятий по очистке территории города от бытовых отходов. Собраны и вывезены горы мусора. Иногда этот процесс напоминает «сизифов труд», когда одни свинячат, а другие – за ними убирают. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, сегодня, в пятницу, в Томске состоялись два заранее проанонсированных субботника. Специалисты напоминают, что мероприятия были организованы в рамках всероссийской акции «Вода России». Волонтеры очистили от мусора побережья городских озер Мавлюкеевское и Зыряновское. Уборку возле этих водоемов экологи организуют как минимум дважды в год.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что на озере Зыряновском работали коллективы департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Облкомприроды и Верхне-Обского бассейнового водного управления. За два часа они собрали 16 мешков мусора! Им попадались преимущественно бытовые отходы, пластик и битое стекло. А на озере Мавлюкеевском к волонтерам присоединились общественники и специалисты Томскводоканала. На этом водном объекте мусора оказалось больше из-за близости частного сектора. Участники экоакции собрали там 25 мешков мусора. Вывоз отходов обеспечил региональный оператор «Спецавтохозяйство г. Томска». Субботники в рамках акции «Вода России» продолжатся на наступающей неделе.