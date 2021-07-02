Клещи атакуют: в Томской области за неделю с укусами к медикам обратилось почти 700 человек

Маленький клещ приносит большие убытки и беды Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Томской области активность клещей началась еще в апреле. Каждая неделя увеличивает длинный список пострадавших. Сайт управления Роспотребнадзора по Томской области сообщил о том, что за 7 дней, с 24 июня по 1 июля, в регионе зарегистрировано 672 обращения граждан по поводу присасывания клещей. За неделю от них пострадали 120 детей. Всего же с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось по этому поводу 14 883 человека, в том числе родители привели 3 230 детей.

Как информирует пресс-служба ведомства, наибольшая часть обращений приходится на город Томск – 391, в том числе пострадали 69 детей. Специалисты управления призывают томичей и жителей области в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики, проявлять бдительность и осторожность.