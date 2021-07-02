Коронавирус в Томске: +67 новых случаев заражения

Летальных исходов в регионе не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 июля, в Томской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 312 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 14 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 698 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 20,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,2.

За последние сутки в стране выявлено 23 218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 679 пациентов скончались, 18 197 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 561 360 человек, 136 565 скончались, 5 035 518 выздоровели.