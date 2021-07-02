Томские сотрудники авиалесоохраны отправились в Якутию на борьбу с бушующими лесными пожарами

В Якутии сейчас тяжелая ситуация. Горит в общей сложности около 200 тысяч гектаров. Огонь в нескольких километрах от одного из сел. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты томской авиалесоохраны примут участие в ликвидации лесных пожаров в Якутии, где объявлен режим ЧС, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Специалисты полностью экипированы для автономной работы и жизни в лесу, имеют запас продуктов, инструменты, - сообщил начальник Томской авиабазы Александр Самарцев

Как рассказали в администрации области, всего в командировку уехали 25 парашютистов и десантников Томского, Батуринского, Верхнекетского и Зырянского авиаотделений.

Тушить пожары в Якутии также помогают специалисты федеральной авиалесоохраны из шести соседних регионов. Используются сотни единиц техники, авиация. Всего там задействовано порядка 2,3 тыс. человек.

На сегодняшний день в Республике Якутия действует более 170 лесных пожаров и сожжено 200 тысяч гектаров леса.