В отдельных районах Томской области в пятницу и субботу будет штормить

Есть вероятность, что очередной ливень вновь затопит томские улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 июля, во второй половине дня, а также в субботу 3 июля по Томской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным синоптиков, в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильные ливни и усиление ветра 15-17 м/с.

В связи с таким прогнозом, томичам напоминают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. Поэтому, находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.