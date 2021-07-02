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Общество2 июля 2021 10:11

В Томске ул. Крылова полностью закроют для движения транспорта в выходные

На участке дороги пройдут ремонтные работы тепломагистрали
Анна Гассельбах
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С 22 часов 2 июля до 24 часов 4 июля для транспорта полностью будет прекращено движение по ул. Крылова от пр. Фрунзе до пер. Спортивного.

С 22 часов 2 июля до 24 часов 4 июля для транспорта полностью будет прекращено движение по ул. Крылова от пр. Фрунзе до пер. Спортивного.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с ремонтными работами бригады АО «ТомскРТС», с 22 часов 2 июля до 24 часов 4 июля для транспорта полностью будет прекращено движение по ул. Крылова от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Бригада АО «ТомскРТС» проведут капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н», - говорится в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать свой маршрут движения.