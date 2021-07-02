В Томске ул. Крылова полностью закроют для движения транспорта в выходные

С 22 часов 2 июля до 24 часов 4 июля для транспорта полностью будет прекращено движение по ул. Крылова от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с ремонтными работами бригады АО «ТомскРТС», с 22 часов 2 июля до 24 часов 4 июля для транспорта полностью будет прекращено движение по ул. Крылова от пр. Фрунзе до пер. Спортивного. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Бригада АО «ТомскРТС» проведут капитальный ремонт тепломагистрали № 2Н», - говорится в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать свой маршрут движения.