«Семейная ипотека»: на льготную ставку 5,49% могут претендовать томские семьи с одним ребенком

Ипотечная программа продлевается до 1 июля 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлевается до 1 июля 2022 года. Также будут расширены условия программы «Семейная ипотека» - теперь на льготную ставку 5,49% могут претендовать семьи с одним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Райффайзенбанка.

- Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках. Подать заявку на ипотеку просто на сайте, в мобильном приложении, в отделении банка. Мы вернёмся с кредитным предложением в течение дня, и актуально оно будет ещё три месяца, - отметила Наталия Мегиль, директор сети офисов Райффайзенбанка в Кемеровской и Томской областях.

Напомним, что льготная ставка - 5,49% - доступна гражданам России, у которых родился ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьям, в которых есть несовершеннолетний ребенок с особенностями развития.

В рамках этой программы приобрести жилье можно как на вторичном, так и на первичном рынке. При этом получить жилищный кредит можно получить и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия.

Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Необходимый минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита - 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России - 6 млн рублей.

На правах рекламы.