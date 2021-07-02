Центробанк: в Томской области предоставлять услуги без ограничений могут только 19 ломбардов

Эксперты предупреждают, что нередко под вывеской ломбарда работают недобросовестные комиссионные магазины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 1 июля 2021 года из 28 ломбардов, зарегистрированных в Томской области, лишь 19 получили право предоставлять услуги без ограничений после обязательной процедуры допуска по новым правилам. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Чтобы остаться в государственном реестре, нужно было представить необходимые документы до 10 апреля и пройти проверку на соответствие юридического лица, его должностных лиц и собственников требованиям закона.

– Остальные девять ломбардов пока работают с ограничениями, то есть не могут заключать новые договоры и изменять условия действующих. При этом обязательства по заключенным ранее договорам они исполнять должны. Если до 9 июля эти ломбарды не успеют подтвердить свой статус, они его утратят, – говорится в сообщении.

Эксперты предупреждают, что нередко под вывеской ломбарда работают недобросовестные комиссионные магазины. Они незаконно выдают займы, продают вещи, оставленные клиентами в залог, а не хранят их. Но главное, у них нет права заниматься ломбардной деятельностью, они не поднадзорны Банку России.

– Новые требования не только сделают ломбардный рынок прозрачнее, но и очистят его от компаний, которые существуют только на бумаге, – считает управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. – В любом случае, перед обращением в ломбард нужно сначала найти его в реестре, сверить указанные там данные с реквизитами организации. Если название, ОГРН, ИНН, юридический адрес совпали, можно пользоваться его услугами.