Утренняя авария под Томском 2 июля: региональное УМВД сообщает подробности

По предварительной информации регионального УМВД, грузовик не пропустил водителя мотоцикла, из-за чего тот столкнулся с рейсовым автобусом. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

Как мы уже сообщали, сегодня в 04.20 по московскому времени на трассе возле с. Тимирязевское зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель одного из участников движения. По имеющейся на данный момент предварительной информации регионального УМВД, грузовик КамАЗ, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом.

- По предварительной информации, 30-летний мужчина, водитель автомобиля КамАЗ, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество и допустил столкновение с мотоциклом, который продолжил движение и совершил столкновение со встречным автобусом. Водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в пресс-службе управления.

Уточняется, что в момент аварии в автобусе находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят обращаться в полицию по телефону: 8 (3822) 794-715, 794-715.