Томским должникам: закон о сохранении части средств защищает банковские счета, но касается не всех видов платежей

Россиянам, имеющим долги, которые с них взысканы и списываются, с 2022 года банки будут оставлять на счетах минимальную сумму прожиточного минимума. Увы, не все виды платежей попадают под действие нового закона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 февраля 2022 года вступит в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума при списании с них негосударственных долгов. Он инициирован группой депутатов от "Единой России».

Документ был опубликован на портале правовой информации, он закрепляет возможность сохранения на счете должника ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума и защиты от списаний приставами, удержаний из зарплаты.

В соответствии с новым законом, россияне смогут подавать заявления о защите банковских счетов в отделения службы судебных приставов (ФССП), и тогда банк при взыскании долга будет обязан оставлять на счетах указанную гражданами сумму.

Данное ограничение, впрочем, не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсации морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, об уплате административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера. Списываться со счетов будут и долги по коммунальным платежам.