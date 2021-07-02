В Томске срубить старое дерево – значит высадить взамен другое

Сносить деревья в Томске разрешают, если на их место организация или житель высаживают молодые деревца. Фото В. Доронина, пресс-служба мэрии.

По обращению «ТомскРТС» городская ландшафтная комиссия согласовала снос организацией двух ясеней по пр. Фрунзе, 3 для выполнения ремонта тепломагистрали. За это осенью энергетики обязаны высадить здесь два молодых деревца, сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что крупномерные лиственные деревья высадят в этом году на ул. Гарина, 49. Буквально вчера, 1 июля, возле этого здания по решению ландшафтной комиссии подрядчик снес 11 «взрослых» тополей, рябин и яблонь. Их заменят новые деревья. Какой они будут породы, решат дендрологи и экологи.

Эксперты утверждают, что сломанные ветви деревьев, трещины, дупла, наклоненные стволы, сухобокость и механические повреждения со временем могут стать причинами падения наших зеленых друзей.