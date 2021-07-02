В первые 10 дней июля в Томске будет жарко и не без дождей

В первые дни июля в Томске будет жарко и почти без осадков. Фото Валерия Доронина, пресс-служба горадминистрации.

Жару до +33 прогнозируют метеорологи в Томске в начале июля. Согласно оценке погодных условий профессионалами, среднедекадная температура воздуха в регионе ожидается на уровне +18, +22°С, что выше нормы на 1-3 градуса. Ночью будет от +5, +10 до +13, +18; днем от +22, +27 до +28, +33 градусов.

Что касается областного центра, здесь температура воздуха составит ночью от +8, +10 до +16, +18, днем от +22, +24 до +31, +33°С.

Кратковременные дожди (местами грозы) предполагаются на всей территории региона в отдельные дни первой декады месяца.