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Происшествия2 июля 2021 6:00

Томич, водитель мотоцикла, погиб сегодня утром возле с. Тимирязевское

В ДТП участвовали КамАЗ и большой автобус
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Автобус, КамАЗ и мотоцикл стали виновниками утреннего ДТП на трассе у села Тимирязевское. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался.

Автобус, КамАЗ и мотоцикл стали виновниками утреннего ДТП на трассе у села Тимирязевское. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель мотоцикла погиб при столкновении с "КамАЗом" и автобусом в Томской области утром 2 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

- Авария произошла около 04:20 по московскому времени при въезде в Тимирязевское. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, в результате столкновения мотоцикла, автомобиля "КамАЗ" и автобуса мотоциклист скончался на месте происшествия.