Томич, водитель мотоцикла, погиб сегодня утром возле с. Тимирязевское

Автобус, КамАЗ и мотоцикл стали виновниками утреннего ДТП на трассе у села Тимирязевское. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель мотоцикла погиб при столкновении с "КамАЗом" и автобусом в Томской области утром 2 июля, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

- Авария произошла около 04:20 по московскому времени при въезде в Тимирязевское. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, в результате столкновения мотоцикла, автомобиля "КамАЗ" и автобуса мотоциклист скончался на месте происшествия.