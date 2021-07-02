Холеры на томских пляжах нет, однако открывать их пока не планируют

Несмотря на чистоту водных гладей в Томской области, купаться у нас пока Роспотребнадзор не разрешал. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вода и почва вблизи Томска соответствуют требованиям безопасности по гигиеническим нормативам по состоянию на 28.06.2021 в водоемах, где пробы воды были отобраны специалистами Центра гигиены и эпидемиологии по Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Чистыми на данный момент являются Томь (левый берег в районе коммунального моста, а также Семейкин остров), Сенная Курья; Басандайка у Аникино; Черная речка; устье Ушайки; водоем «Белое озеро»; озера Боярское, Беленькое, ТНХК, Степановское, а также озера в поселках Кисловка, Новый, - сообщили в ведомстве.

По словам экспертов, на 28 июня было отобрано и исследовано 25 проб по микробиологическим показателям, 15 - по паразитологическим, 15 - по вирусологическим, 7- по радиологическим. Кроме того, проведено исследование 8 проб почвы по паразитологическим показателям, 12 микробиологических проб, 7 санитарно-химических исследований на наличие никеля, ртути, свинца, кадмия, мышьяка, цинка). Установлено, что вода и почва соответствуют требованиям безопасности по гигиеническим нормативам во всех указанных водоемах.

Однако, несмотря на чистоту воды и песка, купаться томичам пока не разрешают. «Управлением Роспотребнадзора по Томской области санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в рекреационных целях (пляжей) на данное время не выдавались», - отметили специалисты.

Санитарные врачи обращают внимание горожан на то, что купаться безопасно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды водного объекта, используемого в целях купания. Впрочем, погода в июне не располагала к этому.