Сегодня в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в Томске пострадал человек

Сегодня в Томске столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадал мотоциклист. Фото: сайт УМВД РФ по Томской области

Каждый день полиция в Томской области ведет хронику ДТП, нередко в результате столкновений транспортных средств травмируются водители, пассажиры, пешеходы. Как информирует сайт регионального управления полиции, 1 июля около 7 часов 25 минут в Томске на Иркутском тракте, 185 произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Как говорится в сообщении, по предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая с прилегающей территории, не предоставил примущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом. В результате происшествия 32-летний мотоциклист с травмами доставлен в больницу.

Пресс-служба УМВД России по Томской области информирует о том, что требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по телефону: 8 (3822) 795-327.