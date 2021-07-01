В Томске откроют свои двери для всех желающих еще 2 пункта вакцинации от коронавируса

В Томске горожан ждут на вакцинацию от коронавируса и в будни, и в выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области наращивает обороты прививочная кампания от нового коронавируса. Кроме стационарных пунктов вакцинации, появились и мобильные, временные точки. Властью поставлена амбициозная задача к осени создать коллективный иммунитет у населения региона. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, по поручению губернатора Сергея Жвачкина, возглавляющего региональный оперативный штаб, в Томске открываются дополнительные пункты вакцинации от СОVID-19. 2 июля новый прививочный пункт откроется в корпусе областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина по проспекту Ленина, 111. Кроме того, в выходные дни в течение двух недель томичи смогут привиться первым компонентом вакцины в пункте вакцинации на базе общеврачебной практики медсанчасти «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Интернет-портал администрации Томской области напоминает, что в выходные продолжат свою работу мобильные пункты вакцинации возле ТРЦ «Изумрудный город» в Томске. Продолжают принимать всех желающих пункты вакцинации в МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе,103д, ул. Пушкина 63/5). При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.