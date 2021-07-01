Сегодня завершилась экспедиция врачей Томска по отдаленным районам области

Медицинский корабль вернулся в Томск после удачной экспедиции врачей на север региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области есть проекты, которые удачно реализуются уже много лет, стали доброй традицией. За прошедшее время они принесли немало пользы населению, в частности отдаленных сел и деревень. Эти проекты можно назвать «визиткой области». Сегодня, 1 июля, в Томске большая толпа встречала судно «Плавучей поликлиники», об этом сообщает портал администрации региона. Команда медиков вернулась из 21-го рейса по северным районам Томской области.

Пресс-служба администрации региона отмечает, что на речном вокзале врачей, которые работали в нелегких условиях полтора месяца, встречали чиновники областной администрации, руководители сферы здравоохранения, родственники и коллеги. Интернет-портал напоминает, что проект «Плавучая поликлиника» реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье». Финансирование экспедиций осуществляет АО «Востокгазпром».

Как рассказывает интернет-портал администрации региона, в этом году медики осмотрели жителей 34 населенных пунктов Молчановского, Парабельского, Каргасокского и Александровского районов. В этом году, как и в прошлые годы, в составе бригады традиционно работали высококвалифицированные специалисты. За полтора месяца экспедиции, которая стартовала 13 мая, медики осмотрели более 4 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов на севере Томской области, в том числе около 900 детей.