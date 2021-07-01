Власти: за пять месяцев в Томской области отмечена положительная динамика в добыче нефти

Нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области около 30% валового регионального продукта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Предприятия нефтегазодобывающего комплекса отчитались по итогам работы за пять месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. По информации компаний, в Томской области объем добычи жидких углеводородов за январь-май составил 2,9 млн тонн, суммарное количество добытого газа – 2,6 млрд кубометров,

Анализ данных по добыче углеводородного сырья показывает, что по итогам пяти месяцев наблюдается положительная динамика.

– Темп роста по добыче нефти по итогам пяти месяцев 2021 года относительно того же периода 2020 года увеличился на 5% в сравнении с прошлым месяцем, – отметил и. о. начальника областного департамента по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Игорь Карташов.

По его словам, уменьшение добычи природного газа и конденсата в большей части обусловлено снижением пластового давления из-за естественного истощения запасов крупных месторождений.

– Рост добычи попутного газа позволяет компенсировать этот спад и довести суммарное значение за пять месяцев почти до 100% относительно аналогичного периода прошлого года. Значительный рост объемов добычи попутного нефтяного газа возможен благодаря реализации программ по повышению его использования и утилизации, – говорится в сообщении.

По данным Томскстата, в январе-мае 2021-го показатели добычи полезных ископаемых в регионе снизились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, добыча нефти сырой (включая газовый конденсат) сократилась на 14,9%; газа природного и попутного – на 2,1%.

Напомним, нефтегазовая отрасль обеспечивает в Томской области 30% валового регионального продукта. Объемы добычи нефти в 2019 году составили 9 млн тонн. «Добыча нефти в 2020 году сократилась на 22,2% (на 1,8 млн тонн) из-за сделки ОПЕК+. В 2021-м после регулировки условий добычи по сделке нефтяные компании планируют выйти на уровень 2019 года», – ранее заявлял заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.