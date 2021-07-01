Томский областной суд рассматривает уголовное дело: женщина застрелила бывшего мужа

Женщина взялась за ружье и убила, не желая отдавать деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть преступлений в сельской местности происходит из-за бытовых конфликтов. Нередко они происходят в ходе совместного распития спиртных напитков. Но бывают и продуманные корыстные правонарушения. Такое убийство произошло на севере региона. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, правоохранительным ведомством утверждено обвинительное заключение в отношении 55-летней жительницы Александровского района. Женщину обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений общеопасным способом. Как отмечает сайт правоохранительного ведомства, по делу также проходит ее 69-летний знакомый, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Как стало известно в ходе следствия, в октябре 2016 года женщина, не желая исполнять ранее возникшие денежные обязательства перед своим бывшем мужем, решила его убить. Однажды ночью, взяв с собой предоставленное знакомым гладкоствольное ружье 16 калибра, обвиняемая подошла к дому своего бывшего супруга. Она разбила окно в одной из комнат, где он спал со своей сожительницей, дважды выстрелила в него, причинив смертельные ранения. Следователи также установили, что знакомый обвиняемой в отсутствие необходимых документов хранил у себя дома помимо ружья, предоставленного для убийства, незаконно приобретенную мелкокалиберную винтовку и боеприпасы к ней. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Томский областной суд.