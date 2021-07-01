В Томской области мужчина оплатил свои долги и штрафы тещи, не дожидаясь ареста автомобиля

О своих долгах каждый может узнать в Интернете Фото: Алексей ФОКИН

Как известно, умные люди учатся на чужих ошибках. Остальные – на своих. Как сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области, во время проведения ареста гаража за долг по кредиту сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району привлекли в качестве понятых прохожих. Один из мужчин, наблюдая за составлением акта описи и ареста, поинтересовался, что ждет собственника, если он не погасит заем. Пристав пояснила, что в этом случае имущество будет оценено и реализовано в счет погашения долга.

Сайт службы рассказывает о том, что на следующий день гражданин пришел в отделение, но уже в качестве должника. Выяснилось, что увидел свои непогашенные налоги на сайте ФССП. Специалисты ведомства отмечают, что, если бы гражданин этого не сделал, его ждал арест автомобиля. В отношении машины в ГИБДД был уже вынесен запрет на регистрационные действия. На приеме томич оплатил не только свои долги, но и штрафы тещи, наказанной за административные правонарушения.

Сотрудники УФССП России по Томской области напоминают, что узнать о задолженности и оплатить ее можно посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» (Узнай о своих долгах) на сайте Управления https://r70.fssp.gov.ru/, а также через портал Госуслуги https://www.gosuslugi.ru.