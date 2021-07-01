Коронавирус за сутки унес жизни еще пятерых томичей

Сейчас в регионе 34 245 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 1 июля, стало известно о смерти еще пятерых жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 473 человек.

Также в Томской области выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 34 245 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 116 жителей Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 32 684 человека.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,15.

За последние сутки в стране выявлено 23 543 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 672 пациента скончались, 16 928 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 538 142 человека, 135 886 скончались, 5 017 321 выздоровели.