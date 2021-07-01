Томичи негативно повлияли на имидж главы региона своим публичным обращением к другому губернатору

В Томской области ежегодно ремонтируются километры дорог. Этого, может, и не видно в круговерти повседневных событий. Обращение томичей к Рамзану Кадырову было все-таки не самым лучшим способом привлечь внимание жителей региона к проблемам своего муниципального образования. Фото пресс-службы администрации Томской области.

На днях на портале russia-rating.ru появился рейтинг оценки деятельности глав российских регионов за май – июнь 2021 года. Его подготовили аналитики центра информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

По словам разработчиков, результаты получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов. В качестве респондентов привлекались не только узкие специалисты, но и люди абсолютно разных профессий. Такой состав экспертов, считают в центре информкоммуникаций, позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, приближенными к мнению обычных граждан – правда, с поправкой на большую информированность и способность к анализу экспертов.

Рейтинг поделен на 3 группы. В ТОП-10 вошли главы Москвы, Республики Татарстан, Тульской, Ленинградской, Тюменской областей и некоторых других регионов страны. Томский губернатор занимает 58-ю позицию во второй рейтинговой группе. Всего в списке 85 строчек.

По словам составителей рейтинга, «резонансный и негативный для имиджа Сергея Жвачкина (Томская область) сюрприз преподнесли жители региона, обратившиеся к Рамзану Кадырову с просьбой отремонтировать дороги в их населенном пункте».

- С другой стороны, это событие свидетельствует о высоком и несколько мифологизированном образе руководителя Чеченской республики, сложившемся у некоторых российских граждан. В условиях, когда обращения к Владимиру Путину почти по любому поводу стало в нашей стране рутиной, сложно было придумать более неприятную для местных властей акцию, - добавили аналитики.