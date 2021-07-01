Томскому бизнесу: как поступать, если на предприятии заболел сотрудник

Если в коллективе заболел сотрудник, в учреждении необходимо проводить утренний фильтр с термометрией или тепловизорным исследованием. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

В Томской области пандемия коронавирусной инфекции вновь набирает обороты. Так, на утро 1 июля число заболевших составило 89 человек. По информации оперштаба, это пациенты от 20 до 40 лет. Возраст наиболее трудоспособный. Как поступать работодателям, если в коллективе выявлен заболевший сотрудник?

Роспотребнадзор специально разработал алгоритм действий для руководителей предприятий и организаций. В первую очередь ответственным лицам нужно определить круг контактных среди сотрудников за 14 дней и составить списки в табличном виде, направив их на электронный адрес covid19@70.rospotrebnadzor.ru

Далее необходимо отстранить от работы персонал, находившийся в близком контакте с больным COVID-19, не менее, чем на 14 дней с момента последнего контакта с больным.

В день получения информации о заболевшем организовать проведение заключительной дезинфекции на рабочем месте заболевшего, в местах общего пользования (коридоры, холл, фойе, санузлы, комната приема пищи, обеденный зал и т.д.), предоставить отчет (акт выполненных работ, выписку из журнала генеральных уборок и т.д.).

Обеспечить строгое соблюдение противоэпидемического режима в организации: регулярное проветривание помещений; оснастить холлы, служебные залы, столовые, рабочие кабинеты оборудованием для обеззараживания воздуха, средствами гигиены и дезинфекции; применение сотрудниками СИЗ; перевод на дистант сотрудников из категории риска; проводить утренний фильтр с термометрией работников.

Консультацию по определению круга контактных лиц можно получить по телефонам: 403-456; 406-961 (Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области); управление Роспотребнадзора по Томской области - 44-67-32, 26-55-45.