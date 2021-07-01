Томскстат: в июне в регионе были самые «кусачие» в Сибири цены на говядину

Без мяса обойтись сложно, но все-таки можно, заменив его, к примеру, курицей. Поэтому многим томичам не особенно важно, насколько оно подорожало. Зато картошка у нас самая недорогая. Фото: Архив КП

Томскстат обнародовал 1 июля анализ цен на продукты питания в областных центрах Сибирского федерального округа. Что среднестатистический томич может приобрести дороже, что – дешевле?

Статистики сообщают, что по состоянию на 28 июня в Томске в продаже самыми дорогими были говядина, вареная колбаса и куриные яйца. Так, средняя стоимость говядины составляла 405,13 рублей, колбасы - 442,48 рубля, десятка куриных яиц -78,40 рублей.

В Кызыле же мясо стоит 319,24 рублей. Самая дешевая по цене вареная колбаса лежит на прилавках Кемерова (ее средняя цена составляет 370,91 рублей). А яйца дешевле в Барнауле - 58,45 рублей (в Томске такую цену сейчас можно найти случайно, в рамках акций сетевых магазинов).