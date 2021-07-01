Зверь на ловца: в Томской области фальшивые сотрудники ПФР выманили у пенсионеров свыше 1 млн рублей

Пятерых ветеранов уже облапошили лжесотрудники Пенсионного фонда России, названивая им с незнакомых (скорее всего, московских) номеров и предлагая повысить размер пенсии. Фото: KP.RU - Челябинск

За неделю в региональное УМВД обратилось 5 человек по фактам хищений у них денег обманным путем, сообщает пресс-служба управления.

«Злоумышленники осуществляют телефонные звонки с номеров, начинающихся на «+7495, +7903, +7909, +7913», представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России и называя томичей по имени и отчеству. Мошенники рассказывают гражданам об «уникальной» возможности получить или увеличить накопительную часть пенсии. Желая улучшить материально-финансовое положение, граждане по инструкциям обманщиков называют лжесотрудникам ПФР свои паспортные данные, реквизиты банковского счета (данные банковской карты), после чего лишаются сбережений», говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками следственных подразделений УМВД России по Томской области возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Будьте внимательны, люди!