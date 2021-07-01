Томичам о COVID-19: привитым рекомендуется 3 дня не выпивать и не ходить в сауну

После вакцинации в течение 3 суток привитым, если они не враги своему здоровью, нельзя употреблять алкоголь, таскать тяжести или заниматься спортом, а также посещать сауну. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июня Роспотребнадзор на своем ведомственном сайте обнародовал памятку для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Санврачи рекомендуют россиянам внимательно отнестись к своему здоровью.

- После вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром: например, повыситься температура. Не у всех возможна такая реакция, но, если она есть, это нормально, - утверждают эксперты ведомства. - Допустимо использовать жаропонижающие и противовоспалительные средства. В первые 3 дня после введения вакцины людям не рекомендуется употребление алкоголя, интенсивные физические нагрузки, посещение сауны. А вот душ можно принимать без опасений.

Роспотребнадзор предупреждает, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней, поэтому особенно важно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены.