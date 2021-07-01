До 30 сентября в Томске продлится U-NOVUS, который открылся сегодня

Сегодня в Томске торжественно открылся форум молодых ученых, который будет работать в онлайн- и оффлайн-режимах до 30 сентября 2021 года. Фото пресс-службы НИ ТПУ.

1 июля в областном центре начал свою работу традиционный форум молодых ученых U-NOVUS, который продлится до 30 сентября. При этом основная часть мероприятий форума пройдет онлайн, очные мероприятия - с действующими в регионе ограничениями, сообщила пресс-служба региональной администрации.

- Этот U-NOVUS мы проводим в онлайн-формате, чтобы еще больше молодых ученых, предпринимателей, инженеров, конструкторов, экспертов смогли принять в нем участие. Мы давно не виделись, и нам есть что обсудить, – в частности, сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем приветственном обращении к участникам форума. Глава региона напомнил, что в России этот год является Годом науки и технологий, поэтому значимость мероприятия повышается.

Главная тема U-NOVUS - университетские кампусы. По словам главы региона, «кампусы – новая идеология и философия организации современного пространства для студентов».

- Томская область умеет консолидироваться для решения больших задач, - отметил Эдуард Галажинский, ректор Национального исследовательского Томского государственного университета, на площадках которого состоится большая часть мероприятий U-NOVUS’а. - Работа с фронтирной повесткой государственной политики – одно из направлений, в которых необходим синергетический эффект. Вузы, научные институты и власть объединяют усилия для реализации стратегически важных проектов.