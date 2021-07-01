Ветераны труда в Томске и области льготы получают, но в соответствии с установленными критериями

Ветеранам труда в Томске и области льготы выплачивают. Однако делается это в зависимости от степени нуждаемости людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр управления регионом (ЦУР) сообщает о том, что в соцсетях замечены вопросы томичей о ликвидации доплат ветеранам труда. Так ли это? Сотрудники ЦУРа обратились за комментарием к Марине Киняйкиной, начальнику департамента социальной защиты населения Томской области.

Она уточнила, что, в соответствии с региональным законом «О ветеранах труда Томской области», условия получения звания такие: возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рабочий стаж 35-40 лет на территории региона, поощрение за заслуги в труде и продолжительную службу.

«Сейчас в регионе проживает почти 52 тысячи ветеранов труда, из них ежемесячную денежную выплату получают примерно 34 тысячи. Для ее оформления тоже есть условия: во-первых, она предоставляется только неработающим ветеранам, во-вторых, если ежемесячных выплат предлагается несколько, то человек должен выбрать одну, - отметила Марина Киняйкина. - Например, гражданин может являться и инвалидом, и ветераном труда. Вторая ежемесячная выплата - 200 рублей на проезд на общественном транспорте - полагается при наличии звания и пенсии, которая меньше, чем полтора прожиточных минимума. Таким образом, в Томской области льготы для ветеранов труда сохранены, но введены условия для их получения и обозначен критерий нуждаемости».