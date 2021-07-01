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Происшествия1 июля 2021 6:11

Сразу по 7 уголовным статьям будут судить 39-летнего жителя Томской области

Одна из них влечет ответственность обвиняемого за убийство
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Житель Парабельского района, не желая расплачиваться за купленную машину, увез ее бывшего владельца из деревни в безлюдное место (в Томской области таких еще немало), убил и спрятал тело жертвы у своей сожительницы.

Житель Парабельского района, не желая расплачиваться за купленную машину, увез ее бывшего владельца из деревни в безлюдное место (в Томской области таких еще немало), убил и спрятал тело жертвы у своей сожительницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская областная прокуратура утвердила обвинение в отношении 39-летнего жителя Парабельского района в преступлениях, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование производству предварительного расследования). Всего статей семь.

- В декабре 2019 года мужчина приобрел у знакомого односельчанина автомобиль стоимостью не менее 300 тыс. рублей. Не желая отдавать деньги, в феврале 2020 года обвиняемый вывез бывшего хозяина автомобиля в безлюдное место, где, используя ранее подготовленное огнестрельное оружие, выстрелил ему в голову, причинив смертельные телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. - Взяв из кармана погибшего ключи от его жилья, мужчина спрятал тело в заранее приготовленной яме гаража своей сожительницы. Затем обвиняемый проник в жилище убитого односельчанина, откуда похитил имущество на сумму более 180 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что при обыске у мужчины был обнаружен изготовленный обрез ружья, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества. Также при расследовании уголовного дела установлена причастность обвиняемого к краже мотоцикла, совершенной с вовлечением в него несовершеннолетнего сына своей сожительницы.

И это еще не все: в ходе ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый разорвал проведенную по делу экспертизу.

- Уголовное дело направлено в Томский областной суд для рассмотрения, - добавили в региональной прокуратуре.