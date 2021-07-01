В Томске родители 6-летних детей, которые в 2021-м не идут в школу, получат от государства 10 000 рублей

Дети в возрасте от 6 лет, независимо от того, пойдут ли они в школу в 2021 году, имеют право на разовую государственную выплату в сумме 10 тыс.рублей. Об этом страна узнала 30 июня в ходе прямой линии Президента России. Фото: Иван ВИСЛОВ

Разовое пособие выплатят семьям, где есть дети от 6 лет, сказал президент России Владимир Путин 30 июня во время прямой линии. Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат и дети, которые в этом году в школу не пойдут.

- В соответствии с законом, дети имеют право идти в школу не с 7 лет, а с шести. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет, а в какой-то семье ребенок не пойдет. Естественно, в правительстве возник вопрос: что, если люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет с 6 лет? Но я считаю, и, уверен, в правительстве меня услышат, нужно платить в том числе и семьям, где есть шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут, - сказал президент

Он отметил, что 46 млрд рублей зарезервированы в бюджете на эти цели, в следующем году денег будет чуть больше.

Оформить выплату родители могут с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Заявление можно подавать на портале госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. На рассмотрение отводится не более 5 рабочих дней с даты регистрации. Собирать справки при оформлении выплаты через Госуслуги родителям не придется.