Погода в Томске и области 1 июля 2021: в Ярилин день будет тепло и без осадков

Сейчас за окном +19, светит солнце. Днем осадков не ожидается. По народным приметам, июль - макушка лета. В этом месяце метеорологи обещают тепло и много осадков. Фото Валерия Доронина, пресс-служба администрации Томска.

Сегодня днем в областном центре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура +23, +25°С.

На территории региона также сохранится переменная облачность преимущественно без осадков, лишь по северу местами пройдут небольшие дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер переменный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Термометр покажет +20, +25, местами до +30°С.

В народном календаре 1 июля - Ярилин день, или макушка лета. Считалось, что сегодня отступают все земные беды. В старину на Ярилу с утра мужчины шли на косьбу, женщины меняли солому в матрасах.

Согласно приметам о погоде, если 1 июля утром туман – это к жаркому дню. Радуга вечером появлялась к хорошей погоде. Вечером закат был розовый к солнечному дню 2 июля.

Вот что сообщили томские гидрометеорологи о погоде на 2 предстоящих дня: в Томске будет без осадков и в пятницу, и в субботу. Придет летняя жара - 2 июля она достигнет +26, а 3-го числа +29 градусов. По области местами пройдут дожди, столбик термометра поднимется в оба дня до отметки +32.