Молодые специалисты АПК в Томской области могут получить деньги на обустройство хозяйства

300 тысяч рублей лишними в хозяйстве молодых специалистов АПК не будут! Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области делается немало для привлечения специалистов на село. Существуют соответствующие не только федеральные, но и региональные программы. Причем, речь в них идет и о зрелых профессионалах, и о молодых специалистах. Как сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, молодые специалисты до 35 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование по профессиям, соответствующим приоритетным направлениям развития АПК региона, могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей. Она выделяется на обустройство и хозяйственное обзаведение. Источником финансирования выступает областной бюджет.

Сайт департамента уточняет, что дополнительными условиями являются проживание на территории Томской области, а также трудовой стаж в сельскохозяйственной отрасли не более пяти лет. Денежные средства необходимо использовать в течение полугода. Цель субсидии – сохранить и увеличить число молодых специалистов, привлеченных в сферу АПК. Кроме того, работник, получивший субсидию, обязан сохранять трудовые отношения с предприятием не менее 5 лет со дня заключения соглашения.