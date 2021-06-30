MuzzleBook: в Томске волонтеры создали единую базу бездомных животных города

В Томске создается единая система поиска бездомных животных. Фото: сайт ТПУ

В Томске, как и во многих других городах страны, остро стоит проблема бездомных животных. Волонтеры пытаются ее решить своими силами. Выпускники Томского политехнического университета, сообщает сайт вуза, создали единую базу бездомных животных в приютах и пунктах передержки Томска MuzzleBook. В ней можно отыскать потерявшееся животное или взять себе питомца.

Пресс-служба университета отмечает, что сейчас сервис запущен в тестовом режиме. Данные в системе заполняют сотрудники приютов и пунктов передержки. С сервисом сотрудничают четыре такие томские организации: «Содружество», «Дог Хаус», «Колыбель Дианы» и «Добрые руки». Система также позволяет найти потерявшегося питомца, если он уже помещен в приют.