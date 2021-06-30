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Общество30 июня 2021 14:28

В Томской области нерадивый отец, опасаясь потерять автомобиль, оплатил долги по алиментам

Ребенку перечислены 72 тысячи рублей
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Одним из надежных способов заставить расплатиться по долгам остается арест автомобиля

Одним из надежных способов заставить расплатиться по долгам остается арест автомобиля

Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы вместе с другими правоохранительными органами находят возможность заставить должников отдать положенные деньги. Например, у неплательщика можно забрать автомобиль, другое важное и дорогое имущество. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области, житель Асиновского района региона, потеряв постоянный источник дохода, решил, что не должен исполнять свои обязательства по отношению к ребенку. Мужчина поначалу оплачивал алименты, однако с марта текущего года денежные средства на содержание сына поступать перестали. В результате нерадивый отец накопил долг в размере 72 тысячи рублей.

Как информирует сайт ведомства, сотрудник отделения судебных приставов по Асиновскому району вызвала должника на прием и составила протокол о привлечении его к административной ответственности за неуплату алиментов. Также он был ограничен в праве вождения транспортным средством. Ранее в ГИБДД был вынесен запрет на регистрацию автомобиля должника LADA Kalina, чтобы владелец не смог продать или передать имущество третьим лицам до полного погашения долга. Поскольку алиментщик приехал в отделение на своей машине, пристав незамедлительно наложила на нее арест. Владелец, понимая, что может лишиться транспорта, нашел возможность оплатить требуемую сумму.