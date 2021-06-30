Завершается благоустройство сквера в микрорайоне Каштак в Томске

Еще одно благоустроенное общественное пространство появится этим летом в Томске. Фото: сайт мэрии Томска

На этой неделе, как сообщает портал мэрии Томска, бригады подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства приступили к установке элементов игровой площадки в сквере Воинов-интернационалистов в областном центре в микрорайоне Каштак. Отмечается, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пресс-служба администрации города напоминает о том, что проект благоустройства сквера был согласован с местными жителями. Во время рейтингового голосования преображение общественного пространства поддержали почти 16 тысяч томичей.

Сайт мэрии отмечает, что в сквере завершено обустройство пешеходной зоны. Ранее проведены работы по мощению тротуаров плиткой, стилизованной под брусчатку. Также закончено специалистами обустройство безопасного резинового покрытия в игровой и спортивной зонах. В ближайшее время строители будут оборудовать площадку для выгула собак. В июле бригады подрядчика должны озеленить благоустроенное пространство.