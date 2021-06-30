Вчера поздно вечером в Томске в результате столкновения автомобилей получили травмы 3 человека

Еще три человека пострадали вчера в ДТП в Томске

Почти каждый день на территории региона полиция ведет хронику ДТП. Нередко в авариях травмы и ранения получают водители, пассажиры и пешеходы. Как сообщает сайт УМВД России по Томской области, 29 июня около 23 часов 11 минут на улице Новосибирской, 43 в Томске произошло столкновение автомобилей Honda Accord и Lada Granta. По предварительной информации, которую еще уточняют, 32-летний мужчина-водитель автомобиля Honda, осуществляя левый поворот на прилегающую территорию, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Lada.

Пресс-служба регионального управления полиции уточняет о том, что в результате происшествия с травмами доставлены в больницу водитель и 5-летняя девочка-пассажир иномарки, а также 39-летняя женщина-пассажир автомобиля Lada. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Сайт отмечает, что требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, им можно обращаться по телефону 795-327.