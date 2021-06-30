Коронавирус в Томске: +89 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 июня, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 180 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 160 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 568 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 14,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,14.

За последние сутки в стране выявлено 21 042 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 669 пациентов скончались, 16 356 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 514 599 человек, 135 214 скончались, 5 000 393 выздоровели.