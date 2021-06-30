Томские автовладельцы с инвалидностью могут получить компенсацию полиса ОСАГО

В 2021 году в Томской области расходы на компенсацию страховки ОСАГО для инвалидов составили более 170 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернуть 50% полиса ОСАГО могут инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. Компенсацию можно получить при условии, что в полис ОСАГО вписан инвалид или законный представитель ребенка-инвалида и не более двух водителей. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В 2021 году в Томской области расходы на компенсацию страховки ОСАГО для инвалидов составили более 170 тысяч рублей. Ежегодно выплату получают около 130 жителей региона», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления компенсации нужно подать заявление в центр соцподдержки населения по месту жительства. На прием нужно записаться предварительно.