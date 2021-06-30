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Общество30 июня 2021 11:20

Томские автовладельцы с инвалидностью могут получить компенсацию полиса ОСАГО

Ежегодно такую выплату получают около 130 жителей региона
Анна Гассельбах
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В 2021 году в Томской области расходы на компенсацию страховки ОСАГО для инвалидов составили более 170 тысяч рублей.

В 2021 году в Томской области расходы на компенсацию страховки ОСАГО для инвалидов составили более 170 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вернуть 50% полиса ОСАГО могут инвалиды и дети-инвалиды (их законные представители), которым автомобиль нужен по медицинским показаниям. Компенсацию можно получить при условии, что в полис ОСАГО вписан инвалид или законный представитель ребенка-инвалида и не более двух водителей. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В 2021 году в Томской области расходы на компенсацию страховки ОСАГО для инвалидов составили более 170 тысяч рублей. Ежегодно выплату получают около 130 жителей региона», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления компенсации нужно подать заявление в центр соцподдержки населения по месту жительства. На прием нужно записаться предварительно.