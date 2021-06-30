Жителя Томской области приговорили к 4 годам лишения свободы за кражу денег у пенсионерки

Молодой человек пришел к знакомой пенсионерке и рассказал ей выдуманную историю о тяжелой болезни матери. Фото: Олег УКЛАДОВ

Парабельский районный суд Томской области признал ранее судимого 24-летнего жителя районного центра виновным в краже денежных средств с карты пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как рассказали в ведомстве, в апреле 2021 года молодой человек пришел к знакомой пенсионерке, которой помогал по хозяйству за вознаграждение, и рассказал ей выдуманную историю о тяжелой болезни матери. Пожилая женщина дала ему 1,5 тыс. рублей в счет будущей отработки и передала ему свою банковскую карту, на которую начисляется пенсия.

После чего злоумышленник снял со счета потерпевшей почти все оставшиеся деньги в сумме 8 тыс. рублей. Вину житель области признал и просил суд назначить условное наказание.

Но, прокурор отметил, что подсудимый совершил тяжкое преступление в период испытательного срока за аналогичное преступление. Суд согласился с доводами государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.