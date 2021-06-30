В 2021 году 25 выпускников томских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2020 году 56 выпускников школ Томской области получили за ЕГЭ максимальный результат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 31 мая по 25 июня томские школьники усердно сдавали ЕГЭ-2021. Как сообщили в пресс-службе городского департамента образования, 25 выпускников из 13 школ Томска сдали ЕГЭ на 100 баллов.

«Наибольшее количество стобалльников в Лицее при ТПУ – 10 человек. В Гуманитарном лицее, Сибирском лицее и Лицее при ТГУ по два таких выпускника. По одному - в лицеях №№ 8, 51, Русской классической гимназии № 2, гимназиях №№ 13, 24, 29, в средних общеобразовательных школах №№ 47, 49 и школе «Перспектива»», - говорится в сообщении.

Особенно отличились юноши Лицея при ТПУ. Выпускники сдали экзамены на 100 баллов по двум предметам. Так, Андрей Чаленко набрал наивысший балл по математике и русскому языку, а Александр Хоцков - по математике и физике.

Добавим, что больше всего выпускников (15 человек) на "максимум" сдали ЕГЭ по русскому языку, 5 выпускников - по математике, 4 - по физике, 2 – по литературе и всего один школьник написал на 100 баллов экзамен по географии.

Как рассказали в департаменте, среди выпускников-стобалльников 15 человек получили аттестаты с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении».

Ожидается, что по итогам прошедшего учебного года аттестаты с отличием и федеральные медали получат более 370 выпускников 11-х классов.

За учебный 2019-2020 год 34 выпускника из 17 общеобразовательных учреждений города Томска сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Но, как отметил ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в этом году ребята сдали ЕГЭ на том же уровне, что и их "коллеги" прошлым летом.