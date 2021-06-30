Несколько новых светофоров появилось на улицах Томска в июне

Прежде всего, светофоры устанавливают вблизи социальных учреждений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Светофоры с переменным сигналом появились в июне на несколько томских улицах: ул. Артема, 3, 11а, Усова, 66, М. Горького, 55 и в пер. Базарном, 11. В ближайшее время светофоры должны запустить. Подрядчики при их установке монтируют дополнительное освещение пешеходных переходов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Также новый светофор с речевым информатором появился на пересечении ул. Пролетарской и Водяной. В этом месте часто происходили ДТП.

Кроме того, в июле власти Томска планируют реконструкцию светофоров на пересечении пр. Кирова и ул. Белинского, пр. Ленина и ул. А. Иванова.

Напомним, в 2020 году также были модернизированы несколько светофоров на ключевых улицах города. К началу учебного года администрация установила 22 новых объекта около школ и детских садов.