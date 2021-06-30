Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

Максимально мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники томской полиции задержали жителя г. Кемерово. У него было обнаружено более 1 кг наркотических средств, которые он собирался сбыть в Кузбассе. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Уточняется, что мужчина ранее был судим.

– В ходе личного досмотра у гражданина 1978 года рождения было обнаружено и изъято около 1,3 кг наркотических веществ. Вещества предназначались для дальнейшего сбыта на территории Кемеровской области, – говорится в сообщении.

Сейчас кемеровчанин заключен под стражу. Томская полиция возбудила уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимально мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.